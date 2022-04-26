На День памяти в Челнах запустят четыре автобуса большой вместимости

30 апреля на кладбище Набережных Челнов будут курсировать четыре автобуса большой вместимости. Движение транспорта в День памяти будет организовано с интервалом в 20 минут в период с 7.00 до 15.00. Об этом сообщает в Telegram-канале мэрия Челнов.

Автобусы начнут курсировать от остановки «Пединститут» по проспекту Набережночелнинский, через остановку «Электротехников», по улице Королева на кладбище в прямом направлении.

В обратном направлении транспорт будет ходить от кладбища по Казанскому проспекту (автодороге №1), по ул. Низаметдинова до остановки «Пединститут».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что бесплатная перевозка дачников в сады и огороды Челнов стартует 1 мая.