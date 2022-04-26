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Ру Тат
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Транспорт
26 апреля 2022  12:50
Эльза Кузнецова

На День памяти в Челнах запустят четыре автобуса большой вместимости

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30 апреля на кладбище Набережных Челнов будут курсировать четыре автобуса большой вместимости. Движение транспорта в День памяти будет организовано с интервалом в 20 минут в период с 7.00 до 15.00. Об этом сообщает в Telegram-канале мэрия Челнов.

Автобусы начнут курсировать от остановки «Пединститут» по проспекту Набережночелнинский, через остановку «Электротехников», по улице Королева на кладбище в прямом направлении. 

В обратном направлении транспорт будет ходить от кладбища по Казанскому проспекту (автодороге №1), по ул. Низаметдинова до остановки «Пединститут».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что бесплатная перевозка дачников в сады и огороды Челнов стартует 1 мая.

#Набережные Челны
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