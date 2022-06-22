На День молодежи в Елабуге запустят полеты на воздушном шаре

В воскресенье, 26 июня, в Елабуге отметят День молодежи, основной площадкой станет стадион «Молодежный». Хедлайнерами назначены Dj Дождик, группа Chayan-Family из Набережных Челнов и популярный коллектив из Москвы «Русский размер». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе администрации Елабужского района РТ.

Жителей и гостей города ожидает полет на воздушном шаре, выставка тюнингованных авто и байков, мастер-класс по «Зумбе», показательные выступления от «Разведки» и «Юного десантника», фланкировка казачьей шапкой, лазертаг.

Кроме того, гости смогут пострелять из лука, заняться йогой, гвоздестоянием, сразиться в турнире по шахматам, принять участие в Tik-Tok челлендже. Также в программу включены армейские бои, тяжелая атлетика, батуты, банджи, электосамокаты, электромобили, арт-выставка.

Начало работы площадок запланировано на 16.00. Для детей будут работать аттракционы, а праздник украсит выступление творческих коллективов Елабуги.

«Планируется, что событие соберет около 3 тыс. гостей», — поделилась с «Татар-информом» пресс-секретарь администрации Екатерина Сайбель.

Ранее «Татар-информ» сообщал, как отметят День молодежи в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.