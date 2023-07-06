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Происшествия 6 июля 2023 09:01

На Декабристов в Казани образовалась огромная пробка из-за ралли «Шелковый путь»

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На улице Декабристов в Казани образовалась огромная пробка, сообщили «Татар-информу» очевидцы.

Фото: © Екатерина Андреева / «Татар-информ»

Дорожный затор начинается у станции метро «Козья слобода» и тянется по всей Кремлевской дамбе.

Фото: © Екатерина Андреева / «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани ограничат движение автомобилей в связи с проведением международных соревнований по автомобильному спорту «Шелковый путь».

#пробки в казани
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