На Декабристов в Казани образовалась огромная пробка из-за ралли «Шелковый путь»

На улице Декабристов в Казани образовалась огромная пробка, сообщили «Татар-информу» очевидцы.

Фото: © Екатерина Андреева / «Татар-информ»

Дорожный затор начинается у станции метро «Козья слобода» и тянется по всей Кремлевской дамбе.

Фото: © Екатерина Андреева / «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани ограничат движение автомобилей в связи с проведением международных соревнований по автомобильному спорту «Шелковый путь».