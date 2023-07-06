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На Декабристов в Казани образовалась огромная пробка из-за ралли «Шелковый путь»
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На улице Декабристов в Казани образовалась огромная пробка, сообщили «Татар-информу» очевидцы.
Дорожный затор начинается у станции метро «Козья слобода» и тянется по всей Кремлевской дамбе.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани ограничат движение автомобилей в связи с проведением международных соревнований по автомобильному спорту «Шелковый путь».
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