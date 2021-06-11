На дебаркадере, пришвартованном на набережной Свияги, выступит хор Таминдаровой

12 июня в Свияжске состоится концерт духовной музыки «Музыка веры», приуроченный ко Дню России. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе острова-града Свияжск.

В 10.00 в Музее истории Свияжска для всех желающих прозвучит камерная музыка в исполнении Государственного струнного квартета РТ. Музыканты исполнят произведения русских и зарубежных композиторов.

В 11.00 начнется концерт в соборе иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость». Он будет включать в себя выступления хоровых коллективов Казани: Государственного камерного хора РТ под руководством заслуженного деятеля искусств РТ Миляуши Таминдаровой, Камерного хора «Преображение» под руководством Николая Беляева и Хора Благовещенского кафедрального собора под управлением регента Марины Литвиненко.

В 13.00 на дебаркадере, пришвартованном на набережной Свияги, состоится выступление Государственного камерного хора РТ под руководством заслуженного деятеля искусств РТ Миляуши Таминдаровой.

Ранее директор музея-заповедника Артем Силкин рассказал агентству, что дебаркадер был пришвартован в 25-х числах мая. Мероприятие в рамках концерта духовной музыки «Музыка веры» станет первым событием на объекте. В будущем здесь появится музей, посвященный судоходству на Волге.

«На данный момент идет активная подготовка к предстоящему событию, сооружена лестница-трап. Хор Таминдаровой будет выступать на дебаркадере, а зрители смогут насладиться концертом на берегу. Также будет записан клип с выступления», — поделились подробностями в музее.

«Тестирование звука также прошло успешно. Он звучит необыкновенно красиво, отражаясь от поверхности воды», — рассказали в заповеднике.

Организаторами выступают Министерство культуры Республики Татарстан, Государственный Большой концертный зал имени Салиха Сайдашева.

Вход свободный.