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Общество
9 мая 2022  08:25

На Дальнем Востоке прошли шествия «Бессмертного полка»

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Акция «Бессмертный полк», приуроченная к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла в административных центрах регионов Дальневосточного федерального округа. Об этом передает ТАСС.

Одними из первых колонны «Бессмертного полка» прошли в Сахалинской, Магаданской областях, на Камчатке. На Сахалине к акции присоединились в административных центрах во всех 18 городских округов и в ряде крупных населенных пунктов. 

В городе Воинской славы Петропавловске-Камчатском шествие начало движение в 13:00 по местному времени (04:00 по московскому). 

Во Владивостоке участники акции прошли по главной улице города — Светланской. Проходя мимо трибуны, они желали присутствующим на мероприятии ветеранам Великой Отечественной войны долголетия и благодарили их за подвиг. Власти сообщают, что в шествии приняли участие более 35 тыс. человек.

В Хабаровске шествие стало продолжением крупнейшего в ДФО военного парада. Здесь участниками стали порядка 60 тыс. человек, присоединились к ним и жители Якутска, среди которых глава Якутии Айсен Николаев. 

Впервые после пандемии коронавируса массовая акция «Бессмертный полк» проходит в некоторых регионах России в традиционном очном формате, при этом из-за эпидситуации или из соображений безопасности в ряде субъектов РФ мероприятие сохраняет онлайн-формат. 

Ранее «Татар-информ» рассказал, как 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне отметят в Татарстане.

#бессмертный полк
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