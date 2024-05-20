На цветочное оформление Казани этим летом потратят 84 млн рублей

На цветочно-ландшафтное оформление Казани этим летом потратят около 84 млн рублей. Средства пойдут не только на высадку растений, но и на надлежащее содержание цветников на протяжении всего сезона. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

«Традиционно этим летом облик Казани будет дополнен яркими красками цветочных композиций. В общей сложности на цветочно-ландшафтное оформление города предусмотрена сумма в 84 млн рублей. Украсить планируется 84 улицы на площади более 15 тыс. кв. метров», — отметил спикер.

На 27 улицах города, среди которых — Кремлевская, Вишневского, Камалеева, Ершова и другие, высадят свыше 2 тыс. цветочных кашпо вдоль дорог. Там будут расти ампельные петуньи.

Кроме того, в разных частях города создадут цветочные композиции, состоящие из 68 фигур. Самые большие будут расположены рядом со зданием Казанского цирка и перед Дворцом водных видов спорта.

«К сожалению, сохраняется и негативная тенденция, когда вандалы вырывают рассаду и портят клумбы. Призываю жителей быть ответственными и реагировать на такие случаи», — заявил в завершение своего выступления Куляжев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань представит экспозиции из тюльпанов на выставке в Москве.