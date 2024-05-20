Казань представит экспозиции из тюльпанов на выставке в Москве

Во вторник, 21 мая, в Москве стартует выставка «Будущее в цветах», на которой Казань представит свои экспозиции из тюльпанов.

Общая площадь казанского «цветочного ковра» составит 9 квадратных метров. На этом участке высадят почти 400 тюльпанов пяти цветов. Концепцию разработал Институт развития Казани.

«Тюльпан является национальным цветком и представлен на гербе РТ. Он символизирует рождение и возрождение республики. Орнаменты с тюльпаном часто встречаются в мечетях Татарстана. Популярность этого цветка росла, и уже позже ему придали новое значение: стремление к великим достижениям», – сообщается на сайте выставки-форума «Россия, в рамках которой и пройдет этот фестиваль.

Само «цветочное» мероприятие продлится до 8 июня. На ней посетители смогут увидеть 89 клумб со всех российских регионов. Экспозиции составили из цветов, которые являются символами регионов.

В общей сложности на фестивале покажут больше 100 млн цветов: 400 сортов пионов, 140 - сирени, 120 - ирисов, 250 - роз, 30 - георгинов и другие цветы и растения.

Тюльпан (Tulipa) — род многолетних растений семейства лилейных. Декоративная культура. Насчитывает около 100 видов, произрастающих в диком виде в основном в Азии; два вида — в Красной книге РФ. Тюльпан — одна из основных культур промышленного цветоводства, его используют для клумб, на срезку, для промышленной выгонки зимой. В России тюльпаны появились благодаря Петру I. Цветы настолько пленили его своей красотой, что он даже создал компанию, которая занималась экспортом голландских тюльпанов в Россию.