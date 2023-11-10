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На Чукотке нашли самолет Ан-2, ранее пропавший с тремя людьми на борту
Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 найден, пилоты и пассажир живы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владислав Кузнецов.
«По предварительной информации, все трое человек – пилоты и пассажир живы, однако, получили ранения различной степени тяжести», – указал он.
По словам губернатора, во время обнаружения на борту находилось 2 человека – второй пилот и пассажир. Капитан судна пешком отправился для поиска места связи. В настоящее время за капитаном воздушного судна выдвинулась поисковая группа.
Напомним, самолет следовал по маршруту Певек – Ас Полярный – Певек, в какой-то момент он пропал с радаров и перестал выходить на связь при посадке.
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