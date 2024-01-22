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Происшествия 22 января 2024 14:43

На Четаева в Казани после коммунальной аварии восстановили движение транспорта

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Движение транспорта по улице Четаева восстановили после прорыва водопровода.

«Движение по Четаева восстановлено», – указали в городской Госавтоинспекции.

Ранее МУП «Водоканал» сообщал о возобновлении движения автотранспорта по улице Амирхана.

Напомним, сегодня на водопроводной сети у дома №15 произошла авария, из-за чего на нескольких улицах случился потоп. Из-за чего движение транспорта от Четаева до Чистопольской по направлению движения в сторону моста Миллениум было временно ограничено.

Фото: © МУП «Водоканал»

#движение транспорта #коммунальная авария
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