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На Четаева в Казани после коммунальной аварии восстановили движение транспорта
Движение транспорта по улице Четаева восстановили после прорыва водопровода.
«Движение по Четаева восстановлено», – указали в городской Госавтоинспекции.
Ранее МУП «Водоканал» сообщал о возобновлении движения автотранспорта по улице Амирхана.
Напомним, сегодня на водопроводной сети у дома №15 произошла авария, из-за чего на нескольких улицах случился потоп. Из-за чего движение транспорта от Четаева до Чистопольской по направлению движения в сторону моста Миллениум было временно ограничено.
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