На Четаева в Казани после коммунальной аварии восстановили движение транспорта

Движение транспорта по улице Четаева восстановили после прорыва водопровода.

«Движение по Четаева восстановлено», – указали в городской Госавтоинспекции.

Ранее МУП «Водоканал» сообщал о возобновлении движения автотранспорта по улице Амирхана.

Напомним, сегодня на водопроводной сети у дома №15 произошла авария, из-за чего на нескольких улицах случился потоп. Из-за чего движение транспорта от Четаева до Чистопольской по направлению движения в сторону моста Миллениум было временно ограничено.