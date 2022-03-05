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Происшествия
5 марта 2022  14:51
Павел Климчак

На устроившего погром в МФЦ и разбившего несколько десятков авто челнинца возбудили дело

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На жителя Челнов, который 2 марта, уходя от погони экипажа ДПС, протаранил более 30 автомобилей и сотрудников полиции, возбудили уголовное дело по статье за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, мужчина, будучи пьяным, пришёл в МФЦ и поругался там с одной из сотрудниц, а также повредил монитор для компьютера. После этого он сел в машину и попытался скрыться от прибывших на место происшествия полицейских.

Сейчас он находится под арестом. В скором времени ему изберут меру пресечения. Расследование дела продолжается, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#Уголовное дело
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