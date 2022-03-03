На видео сняли, как устроивший в МФЦ погром челнинец протаранил 25 авто, уходя от погони

В социальных сетях появилось видео, на котором житель Челнов устроил скандал в МФЦ из-за того, что сотрудница назвала его только по имени, не назвав отчество. Челнинец уронил монитор от компьютера работницы, а также всячески оскорблял ее и хамил.

Как стало известно агентству, после этого за мужчиной началась погоня с экипажем полиции, во время которой челнинец протаранил несколько авто. На ролике видно, как несколько правоохранителей пытаются задержать его в одном из дворов. Мужчина за рулем резко разворачивается и сносит рядом стоящие автомобили.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, инцидент произошел возле одного из домов в поселке Замелекесье. После того, как злоумышленник уехал из двора, сотрудники ДПС начали погоню, во время которой оперативники повредили три колеса его машины, и челнинец был вынужден остановиться.

За рулем был 55-летний местный житель, его задержали. В общей сложности, уходя от погони, он протаранил 25 автомобилей. По результатам медосвидетельствования, мужчина был трезв.

На него составили несколько административных материалов за проезд на красный, нарушение правил расположения авто, невыполнение требования об остановке авто, покидание места ДТП и неповиновение сотруднику полиции. Кроме того, на него возбудили уголовное дело за насилие в отношении полицейского.

Кроме того, было установлено, что задержанный находится в розыске по уголовной статье за вымогательство.