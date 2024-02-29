На челнинца, который натравил бойцовскую собаку на прохожего, возбудили дело

После инцидента в Набережных Челнах, где мужчина натравил собаку на прохожего из-за возникшего конфликта, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В отношении владельца бойцовской собаки возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Расследование проконтролирует прокуратура Набережных Челнов», – отметили в ведомстве.

Напомним, житель Челнов натравил собаку на прохожего и нанес оппоненту удары руками. В содеянном мужчина раскаялся и обязался оплатить предстоящее лечение. В настоящее время собаку он отвез к знакомому охотнику в Зеленодольский район.