Стали известны подробности инцидента, где мужчина натравил собаку на прохожего в Челнах

Стали известны подробности инцидента в Набережных Челнах, где мужчина натравил собаку на прохожего из-за возникшего конфликта.

Как сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, мужчина был пьян и вступил в конфликт с прохожим. Челнинец натравил собаку на прохожего и нанес оппоненту удары руками. В содеянном мужчина раскаялся и обязался оплатить предстоящее лечение. В настоящее время собаку он отвез к знакомому охотнику в Зеленодольский район.

Полицейские назначили судебно-медицинскую экспертизу для выяснения тяжести полученных телесных повреждений. Проводится доследственная проверка.