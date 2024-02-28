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Стали известны подробности инцидента, где мужчина натравил собаку на прохожего в Челнах
Стали известны подробности инцидента в Набережных Челнах, где мужчина натравил собаку на прохожего из-за возникшего конфликта.
Как сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, мужчина был пьян и вступил в конфликт с прохожим. Челнинец натравил собаку на прохожего и нанес оппоненту удары руками. В содеянном мужчина раскаялся и обязался оплатить предстоящее лечение. В настоящее время собаку он отвез к знакомому охотнику в Зеленодольский район.
Полицейские назначили судебно-медицинскую экспертизу для выяснения тяжести полученных телесных повреждений. Проводится доследственная проверка.
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