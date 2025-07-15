На бумажно-картонном комбинате в Челнах построят новую фабрику

Фото: пресс-служба Раиса РТ

О планах по расширению производства на Набережночелнинском бумажно-картонном комбинате имени Сергея Титова сообщил мэр Автограда Наиль Магдеев на аппаратном совещании. Поводом для обсуждения стал визит Раиса Татарстана Рустама Минниханова на предприятие.

«Визит Раиса РТ охватил целый ряд промышленных объектов, значимых для экономики и республики, и всей страны. В их числе – картонно-бумажный комбинат, первое народное предприятие России, – подчеркнул Магдеев. – Сегодня здесь трудятся почти 1700 человек. Завод выпускает востребованную продукцию: гофрокартон, санитарно-гигиенические изделия, упаковку для бытовой техники и моющих средств – все, что необходимо для производственных и торговых компаний».

2024 год стал для коллектива рекордным – объём отгруженной продукции составил более 17 миллиардов рублей. По словам мэра, такого результата предприятие не добивалось за всю свою историю. Он отметил и вклад руководителя – генерального директора Андрея Фомичева.

«Средняя заработная плата по итогам прошлого года составила 152 тысячи рублей, – подчеркнул Наиль Магдеев. – Комбинат не привлекает кредитные ресурсы, модернизация и внедрение новых технологий ведутся за счет собственных средств. Предприятие активно движется в направлении цифровизации, автоматизации и роботизации. Один из крупнейших автоматизированных складов республики управляется всего одним человеком».

Мэр отметил, что на территории предприятия планируется строительство новой фабрики. Несмотря на экономические сложности, комбинат использует кризис как возможность: укрепляет позиции на рынке и внедряет искусственный интеллект в производственные процессы.

«Раис Татарстана высоко оценил работу коллектива. Он был приятно удивлен: автоматизация и ИИ здесь – не слова, а реальность», – добавил градоначальник.

Наиль Магдеев призвал средства массовой информации обратить внимание на работу народного предприятия.

«О хорошем тоже нужно говорить. Комбинат принадлежит самому коллективу, каждому работнику. Когда-то в возможность самоуправляемого народного предприятия не верили. А сегодня это – пример для всей страны», – отметил мэр.

Более подробно о визите Рустама Минниханова читайте в статье: Шахматы во дворе, пирожки в лагере и просьбы горожан: как Минниханова встречали в Челнах