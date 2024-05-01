На бульваре «Западные ворота» в Альметьевске семьи высадили фамильные деревья

1 мая, в День Весны и Труда, начиная с 8 утра, на бульваре «Западные ворота» в Альметьевске семьи города высадили деревья.

Каждому дереву была присвоена табличка с фамилией семьи, которая участвовала в посадке. Всего в событии приняли участие 66 семей, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевкого района РТ.

Желающих посадить свое деревце было такое большое количество, что даже не хватило саженцев.

«Людей пришло гораздо больше. Деревьев не хватило, будем закупать и продолжим традицию», — рассказали в администрации.

«Наша задача — сделать Альметьевск зеленым, уютным и комфортным. И дальше будем озеленять наши парки и скверы качественными деревьями, обустраивать их с учетом мнений и пожеланий жителей города. На следующий год у нас большие планы на этот счет», — прокомментировал глава района Тимур Нагуманов.

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 7 февраля заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева сообщила, что в Татарстане утвержден план мероприятий.