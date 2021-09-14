В Набережных Челнах на пустыре возле «Солнечного парка» может появиться спортплощадка

Жители Набережных Челнов выступили с предложением благоустроить обширную территорию между ЖК «Солнечный парк» и жилым домом 46/03. Инициатором идеи выступила председатель ТОС 46-го комплекса Наталья Удальцова, которая совместно с жильцами разработала проект универсальной спортивной площадки.

Жильцы обратились с письмом в редакцию «Челнинских известий», в котором рассказали, что раньше на этом месте был загороженный пустырь с бетонными сваями. Зачастую в этом опасном месте играли дети, образовались свалки, неизвестные жгли костры. Затем территория была приведена в порядок, спецтехника сравняла землю. Теперь там ровная площадка.

Автор письма отметила, что жители мечтают видеть здесь многофункциональную спортивную площадку для игры в футбол, волейбол, баскетбол. Для людей постарше необходимо установить тренажеры, скамейки, пешеходные дорожки. А для владельцев собак сделать площадку для выгула питомцев.

В пресс-службе Набережных Челнов ИА «Татар-информ» пояснили, что Наталья Удальцова может участвовать в республиканских грантах как председатель ТОС, чтобы возвести желаемую площадку.

«Пример уже есть у председателя ТОС 27-го комплекса „Надежда“ Венеры Наумкиной, которая благодаря победе в республиканском конкурсе возвела в 27-м комплексе такую спортивную площадку», — отметили в пресс-службе Автограда.

В 2018 году ТОС «Надежда» стал обладателем 665 тысяч рублей гранта республиканского конкурса. На эти средства была возведена большая детская спортивная площадка во дворе домов 27/01, 27/02, 27/24.