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На бульваре Просвещения в Альметьевске установили новый комплекс
Бульвар Просвещения в Альметьевске продолжает преображаться благодаря реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды». На реализацию 4-й очереди благоустройства из республиканского бюджета было выделено 8 млн рублей.
Ранее здесь были оборудованы дополнительные площадки для воркаута, спортивные и игровые комплексы, питьевые фонтанчики и общественный туалет.
Игровой комплекс, недавно появившийся на бульваре, успел полюбиться местным жителям, а особенно детям. Однако спустя всего несколько дней после установки он был сломан.
«Мы посмотрели камеры видеонаблюдения, на которые запечатлен момент поломки. Сейчас разбираемся в ситуации совместно с заводом-изготовителем и монтажниками данного оборудования», – отметили в пресс-службе муниципального образования.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Альметьевском водохранилище появилась первая в городе экопарковка.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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