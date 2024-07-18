На бульваре по ул.Серова в Казани высадят 175 деревьев и 2,5 тыс. кустарников

В Казани началось озеленение бульвара по улице Серова. На территории высадят 175 саженцев различных видов ив, а также березы, черемухи, яблони, ореха, ели, ольхи и рябины, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Кроме того, планируется высадка 2,5 тысячи кустарников: нескольких видов спиреи, сирени, можжевельника, боярышнина, ивы Нана. Украсят территорию и 17 видов многолетников — в общей сложности свыше 13 тысяч штук.

Как рассказали в комитете, озеленение ведется вдоль бетонных дорожек и площадок. Рабочие высаживают деревья и кустарники в подготовленную плодородную почву и формируют вокруг них лунки из чернозема. Также для сохранения влаги и температурного баланса внутрь засыпается щепа. Разновидности растений подобраны с учетом местных особенностей и способны существовать на местности с высоким уровнем грунтовых вод.

После высадки растения ежедневно поливают.

Первый этап благоустройства общественного пространства будет завершен 30 августа. Пока на территории завершена установка павильона. Далее рабочие приступят к работе над ключевыми элементами парка.

Напомним, что работы охватили территорию площадью почти 4 гектара — от мечети «Ярдэм» до улицы Восход. Они проводятся по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.