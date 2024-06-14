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Первый этап благоустройства бульвара по ул.Серова в Казани завершится в августе
В Казани первая очередь благоустройства бульвара по ул.Серова площадью 3,9 га, который протянется от мечети «Ярдэм» до ул.Восход, будет завершена к концу августа. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.
Бульвар будет полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. На территории предусмотрено 12 функциональных зон — это детские и спортивные площадки, пространства для стимулирования органов чувств.
Благоустройство стартовало в 2023 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. В этом году работы продолжаются на первом участке — от мечети до остановки «Ул.Серова». Перед благоустройством необходимо было укрепить дорожное полотно: рабочие забили сваи, провели бетонные работы по заливке дорожек и проложили закладные элементы под инженерные сети, параллельно прокладывали сети ливневой канализации. Всё это поможет защитить территорию от разрушения грунтовыми водами.
В целом в рамках первой очереди в общественном пространстве проведут озеленение, откроют событийную зону со сценой и проложат пешеходные дорожки.
«Над деревьями пришлось много поработать, будем делать акцент на посадку новых. Их понадобится много, чтобы площадка ожила. По дендроплану будут высажены ива, ольха, кустарники, многолетники и хвойные», — рассказал архитектор ООО «Мириада Групп» Виталий Волков.
Полностью пространство планируется открыть в 2025 году.
Фото: kzn.ru
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