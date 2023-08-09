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На бульваре Энтузиастов в Челнах состоится концерт в честь 93-летия города
9 августа бульваре Энтузиастов в Набережных Челнах состоится праздничная программа «Город, где хочется жить», посвященный Дню города, которому в этом году исполняется 93 года. День рождения Автоград отметит уже завтра, 10 августа.
«Мероприятие проводит культурный центр „Кызыл Тау“. Творческие коллективы выступят с яркими творческими номерами в преддверии празднования Дня города. Администрация Центрального района присоединяется к поздравлению жителей. Мы будем раздавать специально разработанные ко Дню города флажки и мороженое детям, чтобы им было интересно и весело», — рассказали «Татар-информу» в отделе администрации.
Горожан и гостей города яркими выступлениями порадуют заслуженный артист Татарстана Илгизар Муртазин, танцевальный клуб «Рассвет», группы «Лаймс» и «Лиза», а также детская шоу-группа MiMiMi и сольные исполнители.
Мероприятие начнется в 16.30. Вход свободный.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что уличные артисты в Челнах разыграют знаменитую оперную шахматную партию Морфи.
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