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Уличные артисты в Челнах разыграют знаменитую оперную шахматную партию Морфи
11 августа на бульваре Энтузиастов в Набережных Челнах арт-резиденция уличного театра «Жема Вю» представит премьеру «Искусство шахмат». Артисты покажут постановку, посвященную знаменитой оперной партии между американским шахматистом Полом Морфи и консультантами графом Изуаром и герцогом Брауншвейгским. Представление будет приурочено ко Дню города.
Отметим, Пол Морфи — гениальный и непобедимый шахматист своего времени, уже в 9 лет он стал лучшим игроком своего штата, а с 12 лет играл с лучшими игроками шахматного мира. Для него не было секретов — он точно наперед знал каждый шаг своего противника. Все его комбинации были рассчитаны безупречно и всегда приводили к намеченному результату. Играл он во время развлекательных мероприятий и даже в театре. Одна из самых ярких партий Морфи и была сыграна в 1858 году в опере в Париже.
«Кульминацией праздника на бульваре Энтузиастов станет именно театрализованное представление знаменитой шахматной партии», — рассказала «Татар-информу» ведущий специалист отдела взаимодействия с организациями территории Гульназ Вильданова.
Администрация Центрального района вышла к ребятам с предложением показать такой спектакль, сыграть партию. Они с удовольствием согласились и в течение месяца отрепетировали постановку.
«Думаем, что получится интересно, захватывающе, увлекательно. И, наверное, даже те жители, которые не владеют искусством шахмат, заинтересуются и, может быть, научатся играть в шахматы. На этом празднике будет интересно как любителям и ценителям шахмат, так и всем остальным жителям и гостям города», — поделился глава администрации Центрального района Эдуард Фаттахов.
На мероприятии зрителей также ждут соревнования шахматистов, концертно-развлекательная программа от городского культурного центра «Эврика» и атмосферный перфоманс.
Начало представления в 17.00.
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