На борту сбитого в Судане самолета находился россиянин Селиванец

На борту самолета Ил-76, который сбили в Судане, находился россиянин Антон Селиванец.



Как сообщают РИА Новости, за пару часов до крушения он прислал видео с самолета на высоте 8,7 тысячи метров.



По словам родственников, мужчина часто бывал в зонах военных конфликтов и доставлял туда гуманитарную помощь.



«Татар-информ» рассказывал, что в Судане сбили грузовой самолет. Посольство РФ сейчас выясняет все обстоятельства инцидента.