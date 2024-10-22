Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На борту сбитого в Судане самолета находился россиянин Селиванец
На борту самолета Ил-76, который сбили в Судане, находился россиянин Антон Селиванец.
Как сообщают РИА Новости, за пару часов до крушения он прислал видео с самолета на высоте 8,7 тысячи метров.
По словам родственников, мужчина часто бывал в зонах военных конфликтов и доставлял туда гуманитарную помощь.
«Татар-информ» рассказывал, что в Судане сбили грузовой самолет. Посольство РФ сейчас выясняет все обстоятельства инцидента.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников