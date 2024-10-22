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Происшествия 22 октября 2024 08:19

На борту сбитого в Судане самолета находился россиянин Селиванец

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На борту самолета Ил-76, который сбили в Судане, находился россиянин Антон Селиванец.

Как сообщают РИА Новости, за пару часов до крушения он прислал видео с самолета на высоте 8,7 тысячи метров.

По словам родственников, мужчина часто бывал в зонах военных конфликтов и доставлял туда гуманитарную помощь.

«Татар-информ» рассказывал, что в Судане сбили грузовой самолет. Посольство РФ сейчас выясняет все обстоятельства инцидента.

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