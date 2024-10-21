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Происшествия 21 октября 2024 19:58

В Судане сбили самолет, где, предположительно, были россияне

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В Судане сбили грузовой самолет. Как сообщает ТАСС, в нем могли находиться россияне.

Посольство РФ сейчас выясняет все обстоятельства инцидента.

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