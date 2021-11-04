На борту разбившегося в Иркутской области Ан-12 находились девять человек

На борту разбившегося в Иркутской области транспортного самолета Ан-12 находились девять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«На борту находились семь членов экипажа и двое сопровождающих. Найдены шесть тел и четыре фрагмента», — пояснил собеседник агентства.

Изначально сообщалось, что экипаж Ан-12 состоял из семи человек: троих граждан Беларуси, двоих граждан Украины и двух россиян.

Однако представитель аэропорта Кепервеем (Билибино, Чукотка) уточнил, что в самолете могли находиться еще два человека — генеральный директор авиационной транспортной компании «Заполярье» Юрий Володин и его первый заместитель Олег Вишнев. Сейчас их гибель подтвердил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», следовавший из Якутска самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно» при заходе на посадку в 7 километрах от Иркутска исчез с радаров. Позднее обломки воздушного судна были найдены в районе поселка Пивовариха.

Среди возможных причин трагедии — погодные условия и техническая неисправность. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На месте крушения найдены оба бортовых самописца. До окончания расследования причин случившегося эксплуатация самолетов Ан-12 в Беларуси приостановлена.