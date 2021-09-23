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Ру Тат
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23 сентября 2021  23:05

На борту пропавшего на Камчатке Ка-27 находились четыре человека

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На борту вертолета Ка-27, пропавшего на Камчатке, находились четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам собеседника агентства, «машина выполняла учебно-тренировочный полет».

Ранее источник «Интерфакса» рассказал, что на борту вертолета находилось до пяти человек. По информации Telegram-канала Baza, экипаж состоял из троих человек.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вертолет Ка-27, по предварительным данным, принадлежащий ФСБ России, совершил жесткую посадку в районе горы Острой.

ТАСС передает, что сотрудники МЧС Камчатского края пока не привлекались к поискам воздушного судна. До этого Baza отмечала, что поиски вертолета начнутся только тогда, когда станет светло. 

#камчатка #крушение вертолета #пограничная служба
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