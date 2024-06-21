На борьбу с ядовитым растением Пестречинскому району направили 1,5 млн рублей

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В Пестречинском районе Татарстана продолжается борьба с опасным растением — борщевиком Сосновского. В этом году в Татарстане площадь территории, захваченной борщевиком, составила 2,7 тыс. гектара, из них на территории муниципалитета приходится 158 га.

Основные участки расположены в Пестречинском, Кощаковском, Шигалеевском и Ленино-Кокушкинском поселениях.

«Работы по борьбе с борщевиком начаты и проводятся специализирующейся организацией в рамках выделяемых из республики субсидий. На борьбу с ядовитым растением направлено 1,5 млн рублей», — сообщила «Татар-информу» пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

В Пестречинском районе не применяют химические составы при обработке территорий от вредоносного сорняка, так как борщевик растет в основном на берегах рек. Используется механический способ борьбы с вредным и опасным сорняком. Работы завершатся до конца сентября.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году на борьбу с борщевиком в Татарстане потратят 25 млн рублей. Такая же сумма выделялась в 2022 и 2023 годах для уничтожения сорняка на площадях 1 621 и 2 416 гектаров соответственно.