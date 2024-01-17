Минлесхоз: Потепление климата привело к росту очагов шелкопряда в Татарстане

В лесах Татарстана увеличилось количество очагов вредителей, к примеру непарного шелкопряда. Изменения вызваны погодно-климатическими условиями и ежегодным увеличением среднесуточной температуры воздуха. Об этом сообщил сегодня на заседании итоговой коллегии Минлесхоза РТ в Казани министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«В прошлом году отмечалась серьёзная вспышка очагов непарного шелкопряда. Первые очаги наблюдались в 2022 году на территории Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Билярского, Мензелинского, Нурлатского, Черемшанского лесничеств республики на территории более 50 тыс. гектаров. Проведены мероприятия по уничтожению или подавлению численности непарного шелкопряда», — сказал он.

Кузюров отметил, что по результатам осенних учетов запланировано проведение мероприятий по уничтожению или подавлению численности непарного шелкопряда в этом году. Работа запланирована на территории Азнакаевского, Бавлинского, Болгарского, Бугульминского, Лениногорского лесничеств на общей площади более 13 тыс. га. В весенний период в лесах республики будут проведены повторные обследования очагов вредителя.