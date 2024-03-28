На борьбу с непарным шелкопрядом в лесах Татарстан направит 34 млн рублей

В 2024 году Минлесхоз Татарстана для уничтожения непарного шелкопряда в лесах проведет обработку деревьев на площади 13,2 тыс. гектаров. Об этом в интервью «Татар-инфрму» сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Перед обработкой лесных насаждений от вредителей весной будет проведен контрольный учет их численности еще раз. Обработка будет проведена наземным и авиационным способами на территории Бавлинского, Бугульминского, Болгарского, Азнакаевского и Лениногорского лесничеств. Всего на эти цели предусмотрено финансирование в размере 34 млн рублей», – сказал он.

Непарный шелкопряд – сухолюбивое и светолюбивое насекомое. Самки кладут яйца в углубления коры стволов и пней, кучками по несколько сотен штук. Яйца зимуют, не теряя своей жизнеспособности. В мае-июне гусеницы вылупляются, растут, питаются. Они активно поедают листья деревьев до июля, потом превращаются в бабочек, а в августе откладывают яйца. Это типичный лесной вредитель, создающий угрозы дубу, березе, тополю, липе. В лесах Татарстана шелкопряд часто встречается на дубах и березах.

Подробнее о подготовке к пожароопасному сезону 2024 года читайте в материале «Татар-информа» «Вырубка леса, нарушители и пожары: зачем минлесхозу Татарстана понадобились дроны».