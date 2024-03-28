Вырубка леса, нарушители и пожары: зачем Минлесхозу Татарстана понадобились дроны

Равиль Кузюров рассказал о подготовке к пожароопасному сезону 2024 года и планируемых работах по лесовосстановлению

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Новый пожароопасный сезон будет открыт в первой половине апреля»

Как проходит подготовка к новому пожароопасному сезону в Татарстане?

Она идет по графику. Разработан сводный план тушения лесных пожаров на территории Татарстана, заключен контракт на оказание услуг по авиапатрулированию лесного фонда, сформированы планы противопожарного обустройства лесов на территории лесничеств республики. С начала января мы проводим активную агитационно-разъяснительную работу среди населения о необходимости соблюдения требований правил пожарной безопасности в лесах, а также совещания в муниципальных районах с участием организаций и предприятий, встречи с лесопользователями и населением.

В марте в республике пройдут проверки готовности лесопожарных станций к началу нового пожароопасного сезона в лесах, специалисты пройдут обучение по программе «Тактика и техника тушения лесных пожаров. Охрана труда и техника безопасности при тушении лесных пожаров». Ожидается, что специальную подготовку пройдут около 400 человек.

В прошлом году пожароопасный сезон в лесах был открыт 1 апреля и закрыт 13 октября, его продолжительность составила 196 дней. Обычно пожароопасный сезон стартует со сходом снежного покрова и повышением дневных температур. В этом году в связи с большим количеством выпавших осадков он будет открыт, возможно, попозже.

«В прошлом году пожароопасный сезон в лесах был открыт 1 апреля и закрыт 13 октября, его продолжительность составила 196 дней» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сколько раз закрывали леса для посещения людей в прошлом и позапрошлом годах в Татарстане? В какое время и при каких обстоятельствах леса закроют для посещения этой весной?

В 2023 году ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств вводились шесть раз, в 2022 году – три раза. Такие ограничения вводятся в связи с установлением высокого класса пожарной опасности в лесах и, соответственно, высоким риском возникновения лесных пожаров. Если в республике установится аномально высокая температура воздуха, мы будем вынуждены ввести такие ограничения, но пока сложно спрогнозировать, в какой период.

«Следить за обстановкой в лесах в пожароопасный сезон помогут беспилотники»

Много ли возгораний и пожаров в лесах Татарстана было в прошлом году? По каким причинам чаще всего они случаются?

За прошлый год в Татарстане зарегистрировано 986 случаев возгораний на землях других категорий на общей площади 56,2 га. Также был зафиксирован весной один лесной пожар в мае 2023 года на территории Альметьевского лесничества на площади 0,5 га. Пожар случился на полигоне ТБО, а после огонь перекинулся на лесной фонд. Лесной пожар был локализован и ликвидирован в первые часы силами лесопожарных формирований и Главного управления МЧС России по РТ. Лесной пожар, произошедший в прошлом году, не нанес ущерб лесному фонду. В том случае загорелась подстилка леса, огонь не коснулся деревьев.

Если сравнивать с 2022 годом, то количество возгораний в 2023 году возросло в 2,8 раза, а площадь, на которых они произошли, – в 3,6 раза. Основными причинами таких происшествий обычно являются возгорания сухой травы, неосторожное обращение с огнем, то есть человеческий фактор.

«За прошлый год в Татарстане зарегистрировано 986 случаев возгораний на землях других категорий на общей площади 56,2 га» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Есть ли прогнозы Гидромета на предстоящий сезон – будет ли лето в 2024 году засушливым и жарким? Готовы ли к этому специалисты лесной отрасли Татарстана? Как будет вестись мониторинг за обстановкой в лесах, будут ли задействованы технические новинки?

Пока таких долгосрочных прогнозов погоды нет, но мы готовы к внештатным ситуациям. У нас есть необходимая лесопожарная техника, противопожарное оборудование, достаточное количество квалифицированных специалистов. Традиционно будет вестись космический, авиационный и наземный мониторинг пожароопасной обстановки.

Что касается новшеств, то ожидается, что в этом году Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан получит финансирование из федерального бюджета в размере 42 млн рублей на приобретение беспилотных летательных аппаратов в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Предполагается, что будет закуплено 28 дронов. При их помощи специалисты лесной отрасли в районах будут вести мониторинг состояния земель лесного фонда в режиме реального времени. Лесники будут контролировать процесс вырубок, вылавливать нарушителей в лесах, выявлять и пресекать очаги возгораний.

«Ожидается, что в этом году будет закуплено 28 дронов. При их помощи специалисты лесной отрасли в районах будут вести мониторинг состояния земель лесного фонда в режиме реального времени» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«По нацпроекту «Экология» проведем лесовосстановление на площади более 2,5 тыс. га»

Какая работа проводится специалистами лесной отрасли в республике по нацпроекту «Экология»? Что планируется сделать в 2024 году?

Региональный проект «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» охватывает два важнейших направления нашей работы – лесовосстановление и охрану лесов от пожаров. В 2024 году в республике по нацпроекту «Экология» планируется провести лесовосстановление на площади более 2,5 тыс. га, заготовить не менее 20 тыс. кг семян и вырастить 30,9 млн штук посадочного материала. Это саженцы сосны, ели, лиственницы, дуба, березы и ясеня. Также, безусловно, будет проводиться работа по предупреждению возникновения лесных пожаров.

Нацпроектом «Экология» предусмотрено оснащение подведомственных учреждений специализированной техникой и оборудованием. В этом году планируется приобрести еще 15 единиц техники и оборудования. Это шесть тракторов «Беларус-82.1», три пожарных полуприцепа ЛКТ-4П, четыре моторные лодки, квадроцикл и транспортный прицеп.

Планируются ли работы по высадке защитных лесных насаждений?

В Татарстане ежегодно проводятся работы по закладке защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения для повышения их плодородия, защиты земель от ветровой и водной эрозии. Запланированы работы и на этот год. Ожидается, что защитные лесные насаждения будут созданы на площади порядка 1,5 тыс. га. Планируем высадить саженцы сосны, лиственницы и тополя.

«Региональный проект «Сохранение лесов в Республике Татарстан» охватывает два важнейших направления нашей работы – лесовосстановление и охрану лесов от пожаров» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Какие еще деревья будут высажены в этом году в республике? Какое количество посадочного материала предусмотрено?

В этом году в Татарстане будут высажены саженцы основных лесообразующих пород – ели, сосны, лиственницы, дуба, березы и ясеня. Всего имеется 34,1 млн штук стандартного посадочного материала. Этого количества достаточно и для лесовосстановительных работ, защитного лесоразведения. Часть деревьев будет посажена участниками природоохранных акций «Сад памяти» и «Сохраним лес». Традиционные акции пройдут по всей республике в два этапа – весной (с апреля по май) и осенью (с сентябрь-октябрь). Ожидается, что в них примут участие около 50 тыс. человек.

«Хвойные деревья гибнут из-за корневой губки и смоляного рака»

Каким болезням подвержены деревья в Татарстане?

Площадь насаждений, пораженных болезнями леса, в Татарстане составляет всего около 1%. В лиственных насаждениях наибольшей вредоносностью среди болезней, оказывающих воздействие на ослабление и гибель, являются бактериальные заболевания и гниль стволов.

Причинами, вызывающими гибель хвойных древостоев, являются губка корневая и рак смоляной. При корневой губке гниет корневая система, поэтому дерево быстро высыхает. Возбудителем этого заболевания является трутовый гриб. Смоляной рак, или пузырчатая ржавчина, – болезнь сосны, вызываемая ржавчинными грибами. Заболевание характеризуется образованием на стволах и ветвях неправильно-веретеновидных вздутий, на поверхности которых весной выступают многочисленные сухие серно-желтые образования. Для оценки состояния лесных насаждений в республике ежегодно проводятся лесопатологические обследования, а также санитарно-оздоровительные мероприятия.

«В республике ежегодно проводятся лесопатологические обследования, а также санитарно-оздоровительные мероприятия» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как сейчас в республике обстоят дела с непарным шелкопрядом, какая профилактическая работа проводится? Сколько денег планируется направить на борьбу с вредителем?

В прошлом году были выполнены мероприятия по уничтожению или подавлению численности непарного шелкопряда на площади 53 тыс. гектаров. Работы проводились в мае-июне на части территорий Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Билярского, Мензелинского, Нурлатского и Черемшанского лесничеств. Обработка лесных насаждений была проведена наземным способом при помощи биологического препарата «Дефилигнум». Такие же мероприятия запланированы и на этот год на площади 13,2 тыс. гектаров. Обработка будет проведена наземным и авиационным способами на территории Бавлинского, Бугульминского, Болгарского, Азнакаевского и Лениногорского лесничеств. Всего на эти цели предусмотрено финансирование в размере 34 млн рублей.

Также в осенний период 2023 года в Татарстане были проведены работы по нефтеванию яйцекладок непарного шелкопряда на площади 5,2 тыс. га. Данный метод предполагает уничтожение кладок яиц путем нанесения кистью нефтепродуктов – отработанного машинного масла и керосина. По итогам осеннего учета выяснилось, что площадь распространения вредителей сократилась в четыре раза. Перед обработкой лесных насаждений от вредителей весной будет проведен контрольный учет их численности еще раз.

Непарный шелкопряд – сухолюбивое и светолюбивое насекомое. Самки кладут яйца в углубления коры стволов и пней, кучками по несколько сотен штук. Яйца зимуют, не теряя своей жизнеспособности. В мае-июне гусеницы вылупляются, растут, питаются. Они активно поедают листья деревьев до июля, потом превращаются в бабочек, а в августе откладывают яйца. Это типичный лесной вредитель, создающий угрозы дубу, березе, тополю, липе. В лесах Татарстана шелкопряд часто встречается на дубах и березах.

Хочу сказать, что при поедании листьев гусеницами непарного шелкопряда деревья повторно распускают листья в том же году. По данным ученых, деревья становятся более ослабленными по сравнению с другими, не подвергавшимися воздействию гусениц непарного шелкопряда, только в том случае, если их листья гусеницы объедали три года подряд.

«В осенний период 2023 года в Татарстане были проведены работы по нефтеванию яйцекладок непарного шелкопряда на площади 5,2 тыс. га» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С какими законодательными инициативами выступает Татарстан и поддержаны ли они на федеральном уровне?

Мы подготовили изменения в Лесной кодекс Российской Федерации. Этот законопроект, разработанный Министерством лесного хозяйства Республики Татарстан совместно с Департаментом государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Минприроды России, направлен на урегулирование вопроса проведения мероприятий по уходу за лесами, а также на закрепление права заготовки древесины государственными учреждениями на основании договора купли-продажи лесных насаждений.

Законопроект прошел независимую антикоррупционную экспертизу, был поддержан Федеральным агентством лесного хозяйства, Министерством экономического развития РФ, Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Министерством промышленности и торговли РФ. В настоящее время заготовка древесины за счет спелых и перестойных лесных насаждений осуществляется только гражданами и юридическими лицами на основании договоров аренды, а также субъектами малого и среднего предпринимательства на основании договоров купли-продажи лесных насаждений по результатам аукциона. Выставляемые Минлесхозом Татарстана на аукцион объемы выкупаются лишь на 36-40%. За счет этого происходит накопление спелых и перестойных насаждений, что приводит к ухудшению санитарного состояния лесов. Принятие данного законопроекта решило бы данную проблему.

«Министерством лесного хозяйства РТ ведется системная работа по улучшению условий труда специалистов лесного комплекса» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Молодые специалисты получают выплаты в размере 150 или 300 тысяч рублей»

На рынке труда Татарстана отмечается острый дефицит кадров. Достаточно ли специалистов в лесной отрасли?

Безусловно, как и в других сферах, в лесной отрасли присутствует проблема оттока кадров. Министерством лесного хозяйства РТ ведется системная работа по улучшению условий труда специалистов лесного комплекса. Это повышение заработной платы работников, ежегодное обновление парка техники, ремонт зданий подведомственных учреждений благодаря республиканской программе, внедрение инноваций и научных достижений в производство.

Какие меры поддержки получают молодые специалисты?

В соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ при поступлении на работу в подведомственные Минлесхозу РТ учреждения молодые специалисты могут получить выплату в размере 150 или 300 тыс. рублей, в зависимости от уровня образования. Конечно, есть несколько условий: во-первых, на получение таких выплат могут претендовать специалисты в возрасте до 30 лет, окончившие учебные заведения лесного профиля. Во-вторых, они должны проработать в учреждениях не менее трех лет со дня заключения соглашения о предоставлении финансовой поддержки. Еще один важный момент – воспользоваться данной мерой поддержки могут только выпускники учебных заведений.

Каков сейчас размер средней зарплаты у специалистов отрасли?

Средняя заработная плата работников лесничеств сейчас составляет 34,3 тыс. рублей, лесхозов – 38,5 тыс. рублей. Значительное повышение было в 2020 году, когда благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова было принято решение о выделении средств из республиканского бюджета на доплаты к зарплате специалистов государственных казенных учреждений – лесничеств. В результате средняя зарплата специалистов лесничеств была увеличена в 1,7 раза.

В этом году Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному Собранию предложил повысить зарплаты специалистов, которые трудятся в лесном хозяйстве. Уверен, что все лесоводы России благодарны решению главы государства, это бы также урегулировало вопрос оттока кадров.