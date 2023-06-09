На борьбу с нашествием гусениц в Казани вывели спецтехнику – видео

Казанцы публикуют в соцсетях сообщения о нашествии гусениц на деревьях, особенно много жалоб поступает от жителей Кировского и Московского районов. Темпы обработки деревьев нарастили, на борьбу с вредителями вышла подрядная организация МУП «ДРЭУ», подключив к работе спецтехнику, сообщила пресс-служба районной администрации.

«Мы видим все ваши сообщения и разделяем вашу обеспокоенность», – заверили власти города.

Деревья по улице Серова уже обработали составом с препаратом, уничтожающим вредителей, который безопасен для людей и животных. Также обработку деревьев планируется провести по улицам Батыршина и Кулахметова.

В комментариях к посту горожане публикуют видео и фото с гусеницами, призывая усилить обработку не только в черте города, но и в садах – к примеру, в СНТ «Лагерная». Также казанцы сообщают о большом количестве гусениц в парках, на скамейках, детских площадках. «Кошмар, бедные деревья! Съедят эти, перекинутся на другие», — сетуют горожане.

СМИ пишут, что это нашествие непарного шелкопряда, о завершении борьбы с которым Минлесхоз отчитался еще на прошлой неделе.

Впервые очаги непарного шелкопряда в Татарстане обнаружили в прошлом году. Общая обрабатываемая от вредителей площадь лесов составляет в этом году 53 тыс. гектаров.