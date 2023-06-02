Лесники Татарстана завершают обработку лесов от прожорливых гусениц

Обработка лесов от непарного шелкопряда завершается в Татарстане. Вредитель повреждает до 300 видов растений: почти все лиственные породы, часть хвойных, кустарники. Гусеницы объедают все листья, и за три — пять лет дерево погибает.

«Обработки в этом году проводятся в семи лесничествах — Азнакаевском, Аксубаевском, Алькеевском, Билярском, Мензелинском, Нурлатском и Черемшанском. В четырех лесничествах работы завершены — Алькеевском, Мензелинском, Нурлатском и Черемшанском», — сообщил «Татар-информу» заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Минлесхоза РТ Анас Сенгатуллин.

Очаги непарного шелкопряда были обнаружены в Татарстане в 2022 году. Общая обрабатываемая от вредителей площадь лесов составляет в этом году 53 тыс. гектаров. Средства на проведение работ выделил Рослесхоз.

«Другие вредители лесам республики в этом году не угрожают. В 2021 году в нашем регионе проводились обработки от кольчатого шелкопряда, но тогда площади были небольшими», — уточнил спикер.

Специалист пояснил, что бабочки шелкопряда откладываются яйца в конце лета, яйцекладки хранятся всю осень и зиму.

«С конца апреля, когда солнце начинает нагревать, появляются гусеницы. Они начинают расти, и в это время нужно проводить обработку», — отметил Сенгатуллин.

Обработка лесных насаждений проводится наземным способом при помощи биологического препарата. Данный препарат относится к третьему-четвертому классам опасности, то есть он малоопасен для человека и для пчел. Лесники установили предупреждающие знаки на расстоянии 300 метров от места обработки.

«Нашествие непарного шелкопряда было зафиксировано в республике в 2014 году. Раз в семь лет отмечаются вспышки очагов вредителя. Его распространению способствует глобальное потепление климата — мягкие зимы и ранние весны», — добавил Сенгатуллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что пугающие цифры получили специалисты Центра защиты леса Татарстана в ходе осеннего учета яйцекладок непарного шелкопряда. Его численность увеличилась в разы по сравнению с прошлым годом.