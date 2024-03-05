На Большом Голубом озере готова купель для погружения в воду

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Места погружения в воду на ООПТ «Голубые озера» будут благоустроены, всего планируется организовать пять купелей, находящихся на истоках озер. На сегодняшний день уже готов один объект. Об этом сообщила директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина во время прямого эфира программы «Татарстан онлайн».

Купель оборудована раздевалкой. Для схода в воду выполнены удобные деревянные настилы с правой и левой сторон, чтобы люди не мешали друг другу.

Фото: Институт развития городов РТ

Купели создаются в местах, популярных у горожан, где они и раньше погружались в воду. Места погружения будут выложены камнями на дне.

«Первая купель на Большом Голубом озере уже готова, — сообщила гостья программы. — Мы можем спокойно там переодеться, оставить там вещи, окунуться, обратно подняться, одеться и дальше бежать по своим делам».