На ближайшем концерте ГАСО РТ Александра Сладковского заменит Айрат Кашаев

Вслед за виолончелистом Александром Князевым недомогание почувствовал и художественный руководитель, главный дирижер ГАСО РТ народный артист России и Татарстана, профессор Александр Сладковский. На концерте в ближайшую субботу маэстро заменит дирижер Айрат Кашаев, сообщили в пресс-службе оркестра ИА «Татар-информ».

«Сегодня Александр Витальевич почувствовал недомогание. У него наблюдается повышение температуры тела. В нынешних условиях было принято решение повременить с выходом на сцену. Но, к счастью, была найдена достойная замена на ближайший концерт», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что программа концерта осталась прежней. В этот вечер слушателям будут предложены «Праздничная увертюра» и Симфония №9 Дмитрия Шостаковича, а также симфоническая сюита для хора и оркестра «Планеты» Густава Холста.

Концерт пройдет при участии Государственного камерного хора РТ под управлением Миляуши Таминдаровой. Партию органа исполнит Вероника Лобарева. Концерт запланирован на 22 января, он начнется в 17.00.