Александр Князев не выступит с ГАСО Татарстана

Перенесенный с октября прошлого года концерт Государственного академического симфонического оркестра РТ с виолончелистом Александром Князевым пройдет без участия солиста. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба оркестра.

«Из-за болезни Александр Князев не сможет выступить на концерте 22 января. В связи с этим у нас будет замена в программе», — отметили в пресс-службе.

Вместо Второго концерта для виолончели с оркестром Дмитрия Шостаковича ГАСО РТ под управлением Александра Сладковского исполнит Девятую симфонию того же композитора.

Таким образом в этот вечер слушателям будет предложена следующая программа: Праздничная увертюра и Симфония №9 Дмитрия Шостаковича, а также симфоническая сюита для хора и оркестра «Планеты» Густава Холста.

Концерт пройдет при участии Государственного камерного хора РТ под управлением Миляуши Таминдаровой. Партию органа исполнит Вероника Лобарева.