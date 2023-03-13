На благоустройство второй очереди парка у реки Ноксы направят 291 млн рублей

На благоустройство второй очереди парка около казанского ЖК «Светлая Долина», расположенного вдоль реки Ноксы, направят 291 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, вторая очередь парка протянется от школы №184 до парка «Весна». Рабочим предстоит очистить и озеленить территорию, а также создать пешеходную дорожку и место для выгула собак. Кроме того, в обустроенной части парка установят зону барбекю, спортивную площадку и велосипедную трассу.

Заказчиком проекта выступает Главстрой Татарстана. Разбивка парка станет частью мероприятий по формированию современной городской среды в Татарстане. Деньги поступят из внебюджетных средств.

Подача заявок продлится до 20 марта, подрядчика предполагается определить 22 марта. Все работы должны быть завершены не позднее 11 декабря 2023 года.

Ранее на благоустройство первой очереди парка у жилого комплекса «Светлая долина» по республиканской программе развития общественных пространств было направлено 100 млн рублей.