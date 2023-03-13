news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Экономика 13 марта 2023 10:03

На благоустройство второй очереди парка у реки Ноксы направят 291 млн рублей

Скопировать ссылку
news_top_970_100

На благоустройство второй очереди парка около казанского ЖК «Светлая Долина», расположенного вдоль реки Ноксы, направят 291 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, вторая очередь парка протянется от школы №184 до парка «Весна». Рабочим предстоит очистить и озеленить территорию, а также создать пешеходную дорожку и место для выгула собак. Кроме того, в обустроенной части парка установят зону барбекю, спортивную площадку и велосипедную трассу.

Заказчиком проекта выступает Главстрой Татарстана. Разбивка парка станет частью мероприятий по формированию современной городской среды в Татарстане. Деньги поступят из внебюджетных средств.

Подача заявок продлится до 20 марта, подрядчика предполагается определить 22 марта. Все работы должны быть завершены не позднее 11 декабря 2023 года.

Ранее на благоустройство первой очереди парка у жилого комплекса «Светлая долина» по республиканской программе развития общественных пространств было направлено 100 млн рублей.

#парк #Благоустройство #жилой комплекс #госзакупки
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное