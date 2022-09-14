Новый парк за 100 млн рублей открылся в Казани у ЖК «Светлая долина»

В Советском районе Казани открылась первая очередь нового парка у жилого комплекса «Светлая долина». На благоустройство этой территории по республиканской программе развития общественных пространств было направлено 100 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ».

В открытии парка приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин и куратор программ развития городской среды в Татарстане Наиля Зиннатуллина. Общественное пространство находится неподалеку от реки Ноксы. В результате благоустройства теперь поблизости от Мамадышского тракта появился парк с удобными маршрутами, велодорожками и зоной для йоги и отдыха.

Ранее эта территория была не слишком благоприятна для прогулок: редкие и небезопасные пешеходные тропы, а также мост через реку, который предназначен только для автомобилей. Берега реки были неухоженными, всё заросло сорными растениями. Было много старых и больных деревьев, всюду лежал мусор.

Парк около ЖК «Светлая долина» соединит существующие общественные пространства и территории жилых комплексов «Весна», «Лето» и «Грин» единым пешеходным маршрутом. Это будет экопарк с минимальным вмешательством в существующую экосистему Ноксы и леса вокруг.

В комплексе проживают в основном семьи с детьми — это повлияло на основную идею проекта. В нем для взрослых и детей созданы игровые площадки, зона для игры в настольный теннис и памп-трек. При разработке проекта уделили внимание и жителям близлежащих поселков — Малых Клыков и других. Будут созданы комфортные мосты через реку, один из которых возведен в рамках первой очереди работ, а также большая пешеходная сеть, соединяющая поселки и территории жилых комплексов.

В рамках первого этапа благоустройства были расчищены берега и русло реки, проведена санация растительности. Вдоль Ноксы высажены разные деревья: сирени, яблони, ивы, черемухи, клены. Также на всей благоустроенной территории установлено новое освещение.

На берегу разместилась зона для йоги. По задумке архитекторов, в теплую погоду там можно будет устраивать как личные, так и групповые занятия. К этой зоне ведут пешеходные маршруты — они выложены из досок и специально приподняты так, чтобы паводки и подтопления никак не повлияли на комфорт идущих по ним. Также вдоль общественного пространства проложена велодорожка, которая в будущем протянется вдоль всей благоустроенной территории реки Ноксы.

Вторая очередь благоустройства запланирована на 2023 год. В парке создадут отдельные зоны для малышей и подростков, навес с круглогодичным пространством и качелями, кафе для посетителей, памп-трек, воркаут-зону и крытый павильон для мастер-классов. Также будет организована отдельная зона для выгула собак и комфортные спуски к воде.