Велопешеходный маршрут вдоль Кремлевской дамбы Казани готов на 98%

Практически завершены работы по созданию велопешеходного маршрута вдоль Кремлевской дамбы, который проходит по обеим сторонам дамбы — от Центра семьи «Казан» до улицы Пролетарская. Как сообщил на деловом понедельнике замруководителя исполкома по вопросам благоустройства Игорь Куляжев, объект готов на 98%.

«Маршрут станет важным этапом в стратегии развития Казанки, в рамках которой предполагается создать 42- километровый маршрут от Голубых озер до Волги», — подчеркнул докладчик.

Впервые вдоль городского веломаршрута появилась парковая инфраструктура, территория освещена. Благоустроены зоны отдыха, в которых установлены скамейки и велопарковки. Вдоль маршрута высажены более 600 деревьев и более 3 тыс. кустарников, а также смонтирована система автополива.

«Получился протяженный панорамный маршрут с лучшими видами на Кремль, Центр семьи „Казан“ и центр города», — заявил докладчик.

Также проведено благоустройство полуострова Рыбацкий, примыкающий к дамбе и расположенный по пути следования велопешеходного маршрута. Здесь осуществлена перепланировка территории, проложены инженерные сети и пешеходные дорожки, устанавливаются малые архитектурные формы — скамейки, бревна, урны, велопарковки и другое.

Спикер напомнил, что всего в Казани реализуется восемь проектов по благоустройству общественных пространств, в том числе шесть — в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». На одном объекте — в сквере вокзала «Казань-2» — работы завершены.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по инициативе Президента России Владимира Путина.