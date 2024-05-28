На благотворительных концертах в Менделеевске собрали 200 тыс. рублей для СВО

Почти 200 тысяч рублей в поддержку военнослужащих спецоперации собрали во время благотворительных концертов, которые прошли в Менделеевске.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, с инициативой их проведения выступила супруга одного из бойцов Гульнара Данилова. Предложение поддержала администрация района, организовав в мае два патриотических концерта с участием коллективов города.

Благотворительный концерт в «Атмосфере» организовала Детская школа искусств с участием народного оркестра «Наигрыш» и ансамбля преподавателей ДШИ «Элегия». Средства с продажи билетов на концерты и благотворительного сбора направили на закупку необходимых вещей для военнослужащих. Всего удалось собрать 185,7 тыс. рублей.

«Спасибо организаторам, артистам и всем, кто поддержал проекты, посетил концерты и тем самым сделал свой вклад в благое дело. Ребятам важно ощущать нашу поддержку в любом проявлении и знать, что у них есть надежный тыл», — прокомментировал глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жительница Заинского района на дому организовала производство сухих супов.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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