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Жительница Заинского района на дому организовала производство сухих супов
Жители Заинского района Татарстана продолжают поддерживать участников спецоперации. Несколько месяцев назад женщины деревни Бугульда объединились в группу и организовали цех по изготовлению сухих супов. Ими приготовлено и отправлено на передовую более 5 тыс. порций вкусных обедов.
Почти год эти женщины вязали мочалки и жгуты, занимались сушкой овощей. Несколько месяцев назад Татьяна Миронова объединила всех и прямо у себя дома организовала цех по производству сухих супов. Название выбрали детское — «Нямы от мамы», его предложил ребенок.
«Сухое молоко, крупа, сахар и цукаты. Добавить воду, и получится молочная каша — совсем как дома», — пояснила активистка.
Татьяна Миронова знает наизусть рецепты множества блюд. Это щи, борщ, крупяные супы, молочные каши, каши с грибами и мясом.
«В замесе сейчас идет харчо, а готовый стоит рассольник», — поделилась деталями процесса приготовления волонтер.
Работать цеху бесперебойно помогает огромное количество благотворителей, которые поставляют продукты: овощи, мясо, фрукты. И здесь рады каждой паре рабочих рук. Так, например, Людмила Маркелова стала приходить сюда не одна — в гости приезжает дочь, которая подключилась к делу. У каждого в цехе — свое место: кто-то стоит на фасовке, кто-то запаивает пакеты, кто-то приклеивает этикетки.
«Я приезжаю каждые выходные из Альметьевска — на фасовку. Сначала сушим, режем, потом фасуем», — рассказала Надежда Логинова.
Слаженная работа позволяет группе «Нямы от мамы» с каждой партией шефской помощи отправлять на фронт свои приветы из дома.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Елены Мавриной.
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