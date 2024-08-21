На благотворительном матче в Челнах собрали деньги для закупки лекарств на СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах прошел благотворительный футбольный матч для юношей 2013 и 2014 годов рождения. Часть собранных на нем средств направят на приобретение гуманитарной помощи в медсанчасть для участников специальной военной операции.

«Средства в первую очередь идут на поддержку наших товарищей, военнослужащих, которые сейчас выполняют боевую задачу непосредственно на линии соприкосновения в Авдеевке, в Волновахе (в окрестностях этих населенных пунктов — прим. Т-и) . Часть средств, собранных с благотворительного матча, пойдет именно на помощь ребятам, которые непосредственно занимаются боевой эвакуацией, оказанием медицинской помощи», — рассказал присутствовавший на мероприятии ветеран спецоперации с позывным Япон.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Помимо участников специальной военной операции, посмотреть на игру и поддержать спортсменов пришли волонтеры. Один из них, заместитель руководителя региональной общественной организации ветеранов пограничных войск ДШМГ«Барс» Марат Галимов, рассказал, как прошла недавняя встреча с бойцами на фронте.

«Мы отвезли такие гостинцы, как чак-чак — национальное татарское блюдо. Они очень обрадовались, что к ним именно с Татарстана приехали. Также поговорили на татарском языке. Многие из них сказали, что именно этого не хватает — разговоров на татарском языке», — поделился общественник.

Фото: предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

После завершения футбольного матча ветераны СВО сфотографировались с юными футболистами и пообщались с ними.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента России о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, д. 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.