На билбордах в городах Татарстана появилась информация о выборах в Госсовет

Фото: телеграм-канал ЦИК РТ

На билбордах в городах и районах Татарстана появилась информация о предстоящих выборах депутатов Госсовета республики VII созыва. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦИК РТ.

Информация размещается на двух государственных языках – русском и татарском. Логотип Центральная избирательная комиссия Татарстана представила в начале июня – он выполнен в цветах государственного флага РТ.

Выборы в парламент республики состоятся 8 сентября 2024 года.