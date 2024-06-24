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Политика 24 июня 2024 16:39

На билбордах в городах Татарстана появилась информация о выборах в Госсовет

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На билбордах в городах Татарстана появилась информация о выборах в Госсовет
Фото: телеграм-канал ЦИК РТ

На билбордах в городах и районах Татарстана появилась информация о предстоящих выборах депутатов Госсовета республики VII созыва. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦИК РТ.

Информация размещается на двух государственных языках – русском и татарском. Логотип Центральная избирательная комиссия Татарстана представила в начале июня – он выполнен в цветах государственного флага РТ.

Выборы в парламент республики состоятся 8 сентября 2024 года.

#выборы в госсовет рт
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