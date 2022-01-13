На бетонном заводе в Челнах прошли обыски по делу о долгах по налогам

Накануне на бетонном заводе «Мегаполис» в Набережных Челнах прошли обыски. Как стало известно агентству от источника, причиной визита правоохранителей стали многомиллионные долги по налогам.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану выявили факт уклонения от уплаты налогов. Было установлено, что компания вносила в налоговые документы фиктивные сведения по сделкам с 7 контрагентами. Таким образом организация скрыла от налоговой свыше 120 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ» со сылкой на старшего помощника руководителя СУ СК России по РТ Андрея Шептицкого, по даннмоу факту возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере».

