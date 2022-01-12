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Ру Тат
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Происшествия
12 января 2022  17:28
Полина Шевчук

За четыре года компания из Татарстана скрыла от налоговой 120 млн рублей

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Как полагает следствие, руководство компании «Ресурс» в Татарстане с 2016 по 2019 год скрыло от налоговой свыше 120 млн рублей.

Как сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, в декларации вносились ложные сведения о сделках с 7 контрагентами.

«Оперативную разработку по этому делу вели сотрудники Упраления ФСБ России по Татарстану», – об этом агентству рассказали в пресс-службе ведомства.

На руководство фирмы возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере».

#уход от налогов #следком рт
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