За четыре года компания из Татарстана скрыла от налоговой 120 млн рублей

Как полагает следствие, руководство компании «Ресурс» в Татарстане с 2016 по 2019 год скрыло от налоговой свыше 120 млн рублей.

Как сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, в декларации вносились ложные сведения о сделках с 7 контрагентами.

«Оперативную разработку по этому делу вели сотрудники Упраления ФСБ России по Татарстану», – об этом агентству рассказали в пресс-службе ведомства.

На руководство фирмы возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере».