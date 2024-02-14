Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На бесперебойную работу сайта Казанского паркинга потратят почти миллион рублей
Для бесперебойной работы сайта Казанского паркинга потратят почти 960 тыс. рублей. Такие цифры опубликованы на портале госзакупок в материалах тендера.
«Задачами данной услуги являются достижение высокого уровня отказоустойчивости инфраструктуры заказчика, уменьшение времени простоя или недоступности в работе информационного портала parkingkzn.ru, резервирование данных для восстановления системы с наименьшими временными издержками», – говорится в техническом задании.
Заказчиком выступает МКУ «Организатор городского парковочного пространства». Исполнителя определят в ходе электронного аукциона. Подача заявок закрывается во вторник, 20 февраля.
Ранее стало известно, что мобильное приложение «Казанский паркинг» обновят к июлю этого года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»