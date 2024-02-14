На бесперебойную работу сайта Казанского паркинга потратят почти миллион рублей

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Для бесперебойной работы сайта Казанского паркинга потратят почти 960 тыс. рублей. Такие цифры опубликованы на портале госзакупок в материалах тендера.

«Задачами данной услуги являются достижение высокого уровня отказоустойчивости инфраструктуры заказчика, уменьшение времени простоя или недоступности в работе информационного портала parkingkzn.ru, резервирование данных для восстановления системы с наименьшими временными издержками», – говорится в техническом задании.



Заказчиком выступает МКУ «Организатор городского парковочного пространства». Исполнителя определят в ходе электронного аукциона. Подача заявок закрывается во вторник, 20 февраля.



Ранее стало известно, что мобильное приложение «Казанский паркинг» обновят к июлю этого года.