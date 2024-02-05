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Мобильное приложение «Казанский паркинг» обновят к июлю этого года
В Казани запустили обновление мобильного приложения «Казанский паркинг», рассказал на деловом понедельнике начальник Управления информационных технологий и связи Дмитрий Кремлев.
«Перед началом разработки было проведено всестороннее исследование, внимательно изучены отзывы и пожелания горожан, проанализированы лучшие практики», – отметил он.
Сегодня уже ведется разработка приложения с качественно новым оформлением и функционалом. Ожидается, что обновится приложение в июле текущего года.
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