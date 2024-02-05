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Общество 5 февраля 2024 11:36

Мобильное приложение «Казанский паркинг» обновят к июлю этого года

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В Казани запустили обновление мобильного приложения «Казанский паркинг», рассказал на деловом понедельнике начальник Управления информационных технологий и связи Дмитрий Кремлев.

«Перед началом разработки было проведено всестороннее исследование, внимательно изучены отзывы и пожелания горожан, проанализированы лучшие практики», – отметил он.

Сегодня уже ведется разработка приложения с качественно новым оформлением и функционалом. Ожидается, что обновится приложение в июле текущего года.

#парковки #мобильное приложение #Казань
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