Мобильное приложение «Казанский паркинг» обновят к июлю этого года

В Казани запустили обновление мобильного приложения «Казанский паркинг», рассказал на деловом понедельнике начальник Управления информационных технологий и связи Дмитрий Кремлев.

«Перед началом разработки было проведено всестороннее исследование, внимательно изучены отзывы и пожелания горожан, проанализированы лучшие практики», – отметил он.

Сегодня уже ведется разработка приложения с качественно новым оформлением и функционалом. Ожидается, что обновится приложение в июле текущего года.