На берегу реки Ик в Муслюмовском районе 1 июня пройдет детский рок-фестиваль

В День защиты детей стартует ежегодный Всероссийский детский и молодежный рок-фестиваль «ИкРок». Мероприятие будет проходить под открытым небом на берегу реки Ик в Муслюмовском районе Республики Татарстан. Участниками фестиваля станут 38 рок-групп. Хедлайнером мероприятия назначена группа из Москвы RADOPI («РАДОПИ»).

«ИкРок» — первое в России детское мероприятие, посвященное этому жанру музыки. Фестиваль дает возможность для детских и подростковых рок-групп выразить себя и познакомиться с единомышленниками.

Организаторы фестиваля — Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, отдел молодежи и спорта исполкома Муслюмовского района Республики Татарстан и школа рока The Road из Казани.

Первый республиканский детский и молодежный рок-фестиваль «ИкРок» начал свою историю в 2023 году. Участниками стали 23 группы и 170 человек, мероприятие посетили более 2 тысяч зрителей.

«Несмотря на то, что мероприятие проводится всего лишь второй раз, мы планируем сделать его традиционным и популярным. В этом году муслюмовцев ожидает больший фестиваль. Выступать на сцене будут целых 38 детских и молодежных групп со всей России. Соответственно, ожидаем роста количества и зрителей. Фестиваль пройдет под открытым небом на берегу реки Ик, территория площадки большая, места хватит всем», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Муслюмовского района РТ.

Начало фестиваля запланировано на 16 часов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске 1 июня отметят фестивалем «ӘкиятФест» и играми «УенФест».