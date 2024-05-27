В Нижнекамске 1 июня отметят фестивалем «ӘкиятФест» и играми «УенФест»

1 июня в День защиты детей в Нижнекамске пройдут масштабные праздничные мероприятия. События на деловом понедельнике анонсировала начальник Управления культуры Нижнекамского района Гульназ Арсланова.

Так, с 10 утра и до 12 часов в парке чтения и отдыха имени Габдуллы пройдет фестиваль «ӘкиятФест».

Далее с 12 часов на территории парка аттракционов «Сабантуй» пройдут мастер-классы, конкурсы рисунков, состоятся выступления победителей и лауреатов фестиваля «Созвездия-Йолдызлык».

Презентация предоставлена Управлением культуры Нижнекамского района

В экстрим-парке «Айда» подготовлена программа йоги под открытым небом, арт-терапия и скоростные заезды на памп-треке, открытые уроки для начинающих (скейтбординг, самокат), диджей-сеты и выступления музыкальных групп.

В парке «Семья» запланирован театрализованный праздник с участием животных и игровая программа «УенФест».