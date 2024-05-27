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В Нижнекамске 1 июня отметят фестивалем «ӘкиятФест» и играми «УенФест»
1 июня в День защиты детей в Нижнекамске пройдут масштабные праздничные мероприятия. События на деловом понедельнике анонсировала начальник Управления культуры Нижнекамского района Гульназ Арсланова.
Так, с 10 утра и до 12 часов в парке чтения и отдыха имени Габдуллы пройдет фестиваль «ӘкиятФест».
Далее с 12 часов на территории парка аттракционов «Сабантуй» пройдут мастер-классы, конкурсы рисунков, состоятся выступления победителей и лауреатов фестиваля «Созвездия-Йолдызлык».
В экстрим-парке «Айда» подготовлена программа йоги под открытым небом, арт-терапия и скоростные заезды на памп-треке, открытые уроки для начинающих (скейтбординг, самокат), диджей-сеты и выступления музыкальных групп.
В парке «Семья» запланирован театрализованный праздник с участием животных и игровая программа «УенФест».
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