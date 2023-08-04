На Баумана в Казани вновь заработали часы

Часы на улице Баумана в Казани сегодня вновь запустили. Управляющий блок часового механизма вернули на место после ремонта, сообщает пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов.

После ремонта часы успешно прошли «ходовые» испытания, отметили в администрации.

Напомним, знаменитые часы ремонтировали специалисты научно-технического центра «Восток». На главной пешеходной улице столицы Татарстана их установили в 1999 году.