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На Баумана в Казани вновь заработали часы
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Часы на улице Баумана в Казани сегодня вновь запустили. Управляющий блок часового механизма вернули на место после ремонта, сообщает пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов.
После ремонта часы успешно прошли «ходовые» испытания, отметили в администрации.
Напомним, знаменитые часы ремонтировали специалисты научно-технического центра «Восток». На главной пешеходной улице столицы Татарстана их установили в 1999 году.
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