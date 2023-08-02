Стало известно, когда на Баумана в Казани заработают часы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Установленные на улице Баумана часы в Казани в данный момент не ходят, так как управляющий блок часового механизма находится на ремонте. Сейчас механизм отремонтирован и до 4 августа находится на «ходовых» испытаниях, сообщили «Татар-информу» в администрации Вахитовского и Приволжского районов.

На ремонт отправили управляющий блок часового механизма. «В случае успешного прохождения испытаний, монтаж и пуск в эксплуатацию планируется до 6 августа этого года», – отметили в администрации.

Работы выполняет научно-технический центр «Восток».

Ранее жители города опубликовали в соцсетях фотографии, на которых видно установленную на часах информационную табличку о том, что они находятся на ремонте.

Напомним, монументально-декоративная бронзовая композиция «Часы» на главной пешеходной улице столицы Татарстана установлены в 1999 году. На их циферблате числа обозначены числительными на татарском языке, выполненными в арабской графике. На концах часовой стрелки изображение солнца и полумесяца. По окружности циферблата – поэтические строки, также в арабской графике. Изготовил объект скульптор Игорь Большаков.