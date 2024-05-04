На улицах Казани появились 50 поздравительных баннеров с Пасхой

На улицах Казани появились 50 баннеров с поздравлениями с Пасхой. Об этом «Татар-информу» рассказали в Миссионерском отделе Казанской епархии.

Баннеры будут радовать гостей и жителей столицы четыре дня. Организовал такое поздравление Миссионерский отдел Казанской епрхии.

Праздник Светлое Христово Воскресенье празднуется 5 мая. Сегдоня ровно в полночь в Казанском соборе Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл возглавит праздничную Литургию и крестный ход.