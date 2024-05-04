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Общество 4 мая 2024 19:24

На улицах Казани появились 50 поздравительных баннеров с Пасхой

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На улицах Казани появились 50 баннеров с поздравлениями с Пасхой. Об этом «Татар-информу» рассказали в Миссионерском отделе Казанской епархии.

Баннеры будут радовать гостей и жителей столицы четыре дня. Организовал такое поздравление Миссионерский отдел Казанской епрхии.

Праздник Светлое Христово Воскресенье празднуется 5 мая. Сегдоня ровно в полночь в Казанском соборе Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл возглавит праздничную Литургию и крестный ход.

#Религия #Казанская епархия #пасха
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